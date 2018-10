Biedenkopfer für Preis nominiert

Die Gruppe „P.u.R“ und Helmut Bonacker hatten 2017 den Ehrenamtspreis der Stadt Biedenkopf gewonnen. Die Preisträger wurden daraufhin auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert, der mit 10 000 Euro dotiert ist. Bundesweit sind 554 herausragend engagierte Menschen und Organisationen für den Preis vorgeschlagen; aus Hessen sind 22 Nominierte dabei.

Über die Gruppe „P.u.R. 2000“ heißt es im Internet: Die Männerführer des Grenzgangs 1984 haben sich unter ihrem Männerhauptmann Willi Achenbach im Jahr 2000 zu einer Pensionär- und Rentner-Gruppe zusammengeschlossen. Ziel war es, die Freizeit miteinander zu verbringen. Bei einem gemeinsamen Waldspaziergang fielen ihnen verwahrloste Brunnenanlagen auf. Spontan beschlossen sie, sich darum zu kümmern. Inzwischen pflegen sie 22 Brunnen und Anlagen im Stadtwald. Hierfür haben sie die Patenschaft übernommen.

Bonacker: Preisgeld für Allgemeinheit gedacht

Der ebenfalls nominierte Wallauer Helmut Bonacker ist Gründungsmitglied der Tafel Biedenkopf und seit 2006 Vorstandsmitglied. In dieser ehrenamtlichen Tätigkeit kümmert er sich um die Einsatzplangestaltung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und um die beiden Kühlfahrzeuge.

Auch pflegt er die Kontakte zu den 30 bis 40 Lebensmittelmärkten und Bäckereien, von denen die Tafel ihre Ware bezieht. Weiterhin ist Bonacker Vorstands- und Gründungsmitglied des Vereins REM-Schlafverhaltensstörung in Marburg. Außerdem ist er seit 24 Jahren im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Wallau tätig und hat 27 Jahre Vorstandsarbeit beim Männergesangverein 1859 Wallau geleistet.

Auch Helmut Bonacker selbst wirbt für die Aktion und bittet die Bürger um viele Stimmen für die Nominierten aus der heimischen Region. Denn das Preisgeld komme ja nicht dem Gewinner selbst, sondern letztlich wieder der Allgemeinheit zugute, sagt Bonacker. Er selbst möchte, wenn er gewinnt, den Verein REM-Schlafverhaltensstörung in Marburg mit dem Preisgeld unterstützen.

Doch selbst wenn es für die Biedenkopfer Nominierten nicht mit dem Sieg klappen sollte, ist allein die Nominierung ein großer Erfolg und als Anerkennung zu betrachten. So erklärt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): „Alle diese vorbildlichen Beispiele für Engagement verdienen Dank und Anerkennung. Sie stehen stellvertretend für die über 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft einsetzen.“ Jede abgegebene Stimme sei ein Zeichen der Wertschätzung für die Engagierten. Giffey fordert die Bürger auf, „mit Ihrer Stimme Ihr Lieblingsprojekt“ zu unterstützen. „Zeigen Sie den Engagierten Ihre Wertschätzung und stimmen Sie ab. Lassen Sie uns alle zusammen Danke sagen – und Danke klicken.“

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss der großen Dachorganisationen der Zivilgesellschaft in Deutschland.

Bis zum 22. Oktober kann jeder bei der Abstimmung mitmachen: www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis. (sab/bün)