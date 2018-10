Von Edgar Meistrell

Biogasanlage: Steffenberger fühlen sich unzureichend informiert

"Pilotprojekt" führt zu Unmut

Steffenberg-Niedereisenhausen Das Informationsdefizit bezüglich der in Niedereisenhausen geplanten Biogasanlage von EAM Natur führt zu Unmut. Das ist auch am Donnerstagabend vor rund 20 Zuschauern in der Steffenberger Gemeindevertretung deutlich geworden.

Copyright © mittelhessen.de 2018