VON BIRGIT HEIMRICH

Breidenbach verliert 1,5 Millionen

BÜRGERVERSAMMLUNG Felkl erklärt Finanzen / Steuern sind im Vergleich zu niedrig

Breidenbach. Es ist die erste Runde von Bürgerversammlungen, die Christoph Felkl (SPD) als Bürgermeister bestreitet. Er verbindet den obligatorischen Rechenschaftsbericht mit einem Grundkurs in Kommunalfinanzen. Die sehen selbst im Industriestandort Breidenbach nicht rosig aus. Warum das so ist, sollen die Grafiken zeigen, die Felkl an die Wand wirft. Und auch, was daraus folgt. Zum Beispiel höhere Steuern.

