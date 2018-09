Von Hartmut Bünger

Breidensteiner haben die Nase vorn

Hinterland-Tour Die Rotarier haben alle 1288 Stempelkarten ausgewertet

Biedenkopf Stundenlang haben die Mitglieder des Rotary Clubs Biedenkopf am Sonntag Stempelkarten ausgewertet. Am Ende stand fest: Die Schule, die im vergangenen Jahr am besten abgeschnitten hatte, lag auch diesmal wieder vorne.

