Von Michael Tietz

Briefkasten steht Tage offen

SCHADEN Postsendungen liegen in Mornshausen für jedermann griffbereit

Gladenbach-Mornshausen Offene Tür bei der Post in Mornshausen: Mehrere Tage war der Briefkasten an der Bushaltestelle in der Ortsmitte nicht verschlossen. Im Inneren der gelben Box lagen Briefe und Postkarten für jedermann griffbereit.

Copyright © mittelhessen.de 2018