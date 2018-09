Von Brigitte Koischwitz

Brigittes Landleben

Brigittes Landleben

So viel, wie in diesem Jahr über das Wetter diskutiert, gejammert und philosophiert worden ist, hat es das ja wohl noch nie gegeben. Dem möchte ich mich nicht anschließen, weil es natürlich auch allerhand Positives zu berichten gibt. Ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft beispielsweise erzählte mir mit leuchtenden Augen, als wir einen nachbarlichen Plausch am Zaun hielten: „Ich finde diesen Sommer geil, ich war in den Ferien jeden Tag im Schwimmbad und habe in diesem Jahr mein Seepferdchen und meinen Rettungsschwimmer gemacht. Von mir aus kann es bis Dezember so bleiben!“ Seine Mutter schwärmte gleich weiter: „Wir wollten schon jedes Jahr das Haus streichen, in diesem Jahr ist es uns gelungen!“

Copyright © mittelhessen.de 2018