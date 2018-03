Brot backen für Kinder in Bogotá

Hinterländer Konfirmanden machen mit bei hessenweiter Aktion

Unterstützt von der Mädchenjungschar und dem Kindergottesdienst haben die Obereisenhäuser Konfirmanden 30 Brote gebacken, die am nächsten Tag im Anschluss an den Gottesdienst für einen guten Zweck verkauft wurden. Bäckermeister Mario Huainig weihte seine "Gesellen" in seiner Backstube in Steinperf in die Arbeit ein und ließ vor allem die Langschläfer unter ihnen gleich zu Beginn erst einmal schlucken.

