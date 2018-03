Dautphetal-Dautphe (red). Am Dienstag, 2. Dezember, findet in der Geschäftsstelle des VdK-Kreisverbandes Biedenkopf in Dautphe von 9.30 bis 12.30 Uhr wegen einer Fortbildung keine Sozialberatung statt. Die Rentenberatung findet in der Zeit von 15 (...)