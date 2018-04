Von Hartmut Bünger

Buderus Guss erhält für die iDisc den Innovationspreis

WIRTSCHAFT Unternehmen siegt in der Kategorie "Mittelstand"

Breidenbach/München Das Unternehmen Buderus Guss in Breidenbach ist am Freitagabend in München für seine neuartige Bremsscheibe „iDisc“ mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum neunten Mal von den Unternehmen Accenture, Daimler und EnBW sowie dem Magazin „Wirtschaftwoche“ in drei Kategorien vergeben. Die Schirmherrschaft hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Unter den Mittelständlern überzeugte die „iDisc“ die Jury am meisten.

