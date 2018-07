Von Christian Röder

Bühne frei für die Biedenköpfer

STADTFEST Zehn Acts präsentieren sich bei der Open Stage / Kostproben von „Ritter Rost“ und „Die Hatzfeldt“

Biedenkopf Am Freitag war die Bühne noch in der Hand etablierter Bands, am Samstagnachmittag war sie dann Kindern, Vereinen, Organisationen und Musikern aus Biedenkopf vorbehalten. Auch das Line-up der Schlossfestspiele gab dort einen Einblick in die aktuelle Spielzeit.

