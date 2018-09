Von Michael Tietz

Bunt, gesund und musikalisch

VEREINSLEBEN Gladenbacher Kürbismarkt wartet mit einem vielfältigen Angebot auf

Gladenbach Die größte Beere der Welt hat am Samstag in Gladenbach noch einmal Kinder und Erwachsene in ihren Bann gezogen. Beim Kürbismarkt des Obst- und Gartenbauvereins Bellnhausen und des Gewerbevereins Gladenbach gab es viel zu sehen und zu genießen.

