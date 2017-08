Von Sascha Valentin

Burschen packen an

KIRMES Weifenbacher feiern Auftakt mit Baum im Dauerregen

Biedenkopf-Weifenbach An einen so nassen Start wie in diesem Jahr, konnte sich zum Auftakt der Kirmes in Weifenbach keiner der Besucher erinnern. Zeitweise wurde sogar überlegt, das traditionelle Aufstellen des Baumes zu verschiebe, so Ortsvorsteher Oliver Kirschneck.

Copyright © mittelhessen.de 2017