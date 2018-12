Von Michael Tietz

Busbahnhof und Bolzplatz voranbringen

POLITIK Gladenbacher Ortsbeirat diskutiert über städtischen Haushaltsplan und geplante Investitionen

Gladenbach Am viel zu dunklen und nicht gerade schmucken Gladenbacher Busbahnhof muss sich etwas tun. Das fordert der Ortsbeirat der Kernstadt schon seit Jahren. 2019 will die Kommune 130 000 Euro in die Anlage am Marktplatz investieren.

