Von Michael Tietz

Carsten Stoll ist der sechste Kandidat

POLITIK Am Montagabend endet die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Bad Endbach

Bad Endbach Nun sind es schon sechs Kandidaten: Carsten Stoll wirft ebenfalls seinen Hut in den Ring und tritt bei der Bürgermeisterwahl am 24. September in Bad Endbach an.

