Cash trifft Dylan trifft Waits

Der Mann mit der ungewöhnlichen und eindringlichen Stimme, der bei TV Noir als „intriguing“ – faszinierend – beschrieben wurde, überzeugte mit Coverversionen von Tom Waits, Johnny Cash oder Bob Dylan, aber noch viel mehr mit eindrucksvoll interpretierten Eigenarrangements. Dabei bestach er mit seiner samtig-tiefen, aber auch deutlich wandelbaren, Ausnahmestimme.

„Was ich covere, habe ich stets mit viel Liebe zum Detail selbst arrangiert“, sagt Jost H. Walter

Da wurde aus einer melodischen Klangfarbe eines Songs von Johnny Cash auf einmal die tiefe, krächzende Stimmlage eines Tom Waits. So wurde jedem Stück ein individueller Stempel aufgedrückt, ob altbekannt oder neu entdeckt, und gerade das ist es was fasziniert.

Beim Spiel von Jost H. Walter wurde der musikalische Unterschied zu Tom Waits deutlich. Tom Waits verweigert sich konsequent den Hörerwartungen eines breiten Publikums und trägt seine Songs, für ihn charakteristisch, grummelnd und knurrend mit seiner rauen Stimme vor. Seine Geschichten verbinden sich bei ihm, dank seiner besonderen Stimme, zu brüchigen, beeindruckenden Klanglandschaften.

Anders Jost H.Walter, auch er brillierte, zwischenzeitlich, mit seiner rauen Stimme, fügte dieser aber viele weiche Sequenzen zu und sorgte so für romantische, sanfte und beeindruckende Stimmungen. Walter konnte aber auch „schräg“, „heftig“, „sanft“ und „sehr sanft“.

Besonders eindrucksvoll dabei „Railroad Boy“ von Bob Dylan nach dem Originaltext von Joan Baez. Jost H. Walter: „Was ich covere, habe ich stets mit viel Liebe zum Detail selbst arrangiert“. Damit spielte der Musiker auf eigene Kompositionen und Arrangements an, die das ganze musikalische Können des Ausnahmemusikers deutlich werden ließen. Seit 1999 ist er als hauptberuflicher Musiker auf den Bühnen Europas unterwegs und schon weit rumgekommen.

Dass die Stimme des gebürtigen Biedenkopfers einen solchen Klang verbreitete, lag maßgeblich auch an seiner Begleitung, der Sängerin Nadja Id Lefqih aus Wolfgruben, die ihr musikalisches Einfühlungsvermögen und überzeugendes, sängerisches Potenzial unter Beweis stellte. Die Arrangements wusste sie mal perlend und wuchtig, aber immer unauffällig und als kongenialer Partner zu interpretieren. Zu Hause ist Jost H. Walter aber auch in der Kneipe der Sängerin Nadja Id Lefqih, dem „Boxenstop“ in Wolfgruben, wo er einmal im Monat unter dem Motto „The man Comes around – Der Mann kommt vorbei – seine Musikfreunde unterhält.