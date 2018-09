Chemieunfall in Färberei

EINSATZ 50 Feuerwehrleute sind in Stadtallendorf gefordert

Stadtallendorf Gefahrstoff-Einsatz für die Feuerwehren in einer Färberei in Stadtallendorf: Bei Reinigungsarbeiten ist möglicherweise eine Chemikalie in einen falschen Tank gepumpt worden. Zwei leicht verletzte Firmenmitarbeiter wurden in eine Klinik gebracht.

