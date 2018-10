Christoph Felkl gewinnt Bürgermeisterwahl in Breidenbach

1914 Breidenbachen sprachen sich am Sonntag für Felkl aus, 911 Wähler machten ihr Kreuzchen bei Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,1 Prozent.

Um 19.14 Uhr trudelte das erste Ergebnis aus Kleingladenbach ein – hier stimmten „nur“ 59,7 Prozent der Wähler für Christoph Felkl. In Niederdieten verbuchte der amtierende Bürgermeister dagegen 76,8 Prozent der Stimmen für sich. In Oberdieten erzielte er 62,4 Prozent. Anschließend folgte das Ergebnis aus Achenbach - 66,7 Prozent der Wähler votierten für Felkl. Im Wahlbezirk Breidenbach Nord kam der Rathauschef auf 68,6 Prozent, im Bezirk Breidenbach Süd auf 65,9 Prozent.

In Felkls Heimatort Wiesenbach verbuchte der Bürgermeister das beste Ergebnis für sich - die Zustimmung lag hier bei 79,1 Prozent. In Wolzhausen stimmten 62,2 Prozent der Wähler mit Ja. Bei den Briefwählern kam Felkl auf 67,3 Prozent. Die zweite Amtszeit des 41-Jährigen beginnt am 1. April 2019. (mi)