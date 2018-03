Christus-Treff ist das Ziel von Farbattacke

Zwischen 15 Uhr am Freitag und 9.45 Uhr am Samstag, 9. März, richteten Unbekannte mit Farbe einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro am Christus-Treff in der Georg-Voigt-Straße an.

Der oder die bislang unbekannten Täter besprühten das Gebäude großflächig über mehrere Meter. Sie hinterließen keine Sprüche, Tags oder Buchstaben. Die Farbe fand sich auf der Hauswand, an einem Fenster und der Haustür und ließ sich auch nicht mit Wasser abwaschen.

Kripo Marburg hofft auf Hinweise

Die Kripo Marburg ermittelt und prüft dabei auch einen etwaigen Zusammenhang mit den jüngsten Farbschmierereien an den Geschäftsstellen von SPD und CDU in Marburg.

Die Beamten fragen: Wer hat zur fraglichen Zeit am Tatort verdächtige Geräusche gehört, Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter (0 64 21) 40 60, entgegen. (crö)