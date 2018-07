Von Michael Tietz

Chromjuwelen und satter Sound

SOMMERFEST Viele Kultautos und drei Bands kommen zum US-Car-Treffen nach Erdhausen

Gladenbach-Erdhausen Ihre Größe, ihr Design und der Klang ihrer kraftstrotzenden Motoren – all das machen diese Schönheiten aus Stahl und Chrom aus. Beim US-Car-Treffen am 4. und 5. August in Erdhausen gibt es wieder viele kultige Autos zu sehen. Und noch einiges mehr.

