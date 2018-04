Von Edgar Meistrell

Damm soll 450 000 Euro kosten

HOCHWASSERSCHUTZ Im Mai 2020 soll das Bauwerk an der Hörle laut Plan stehen

Steffenberg-Nieder-hörlen In Sachen Hochwasserschutz bewegt sich was im Hörletal. Am Montag, 23. April, wird ab 20 Uhr im Rahmen einer Bürgerversammlung in Niederhörlen unter anderem das große Damm-Bauprojekt vorgestellt.

