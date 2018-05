Das Feuer im Meiler brennt nun eine Woche

Köhler Achenbacher produzieren eigene Holzkohle

Breidenbach-Achenbach Der Meiler am Sportplatz in Achenbach brennt. Paul Blöcher hat am Samstagmorgen die brennende Stange in das Innere der Kuppel geschoben und damit das aufgeschichtete Holz entzündet.

