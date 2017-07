Von Ina Tannert

Das Hirn der Hirnforschung

Kooperation Neues Zentrum für Neurowissenschaft setzt Impulse für Forschung und Lehre

Marburg Das „Marburg Center for Mind, Brain an Behavior“ (MCMBB) will als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Uni Forscher aus allen Fachbereichen mit neurowissenschaftlichen Ansätzen zusammenbringen.

