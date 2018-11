Von Christian Röder

Das Mittelzentrum weiter im Blick

PARLAMENT Gemeinde Dautphetal bezieht Stellung zu Regionalplan-Fragebogen

Dautphetal Die Gemeinde Dautphetal macht sich in seiner Beantwortung eines Fragebogens an das Regierungspräsidium in Gießen dafür stark, Mittelzentrum zu werden. Damit stellt die Kommune auch die Weichen für die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren.

