Von Michael Tietz

Der Bürgermeister springt voran

FREIZEIT Saison im Weidenhäuser Freibad und Gladenbacher Sommerbad startet am Sonntag

Gladenbach-Weidenhausen Badehose, Bikini, Sonnencreme und Handtücher einpacken – los geht´s: Das Freibad in Weidenhausen und das Sommerbad in Gladenbach sind gerüstet für die neue Freiluftsaison. Am Pfingstsonntag (20. Mai) startet der Wasserspaß.

