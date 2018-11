Von Manfred Hitzeroth

Der Erreger ist unberechenbar

MEDIZIN Marburger Experten haben das vernachlässigte Tsutsugamushi-Fieber im Fokus

Marburg Das vor allem in den Tropen auftretende Tsutsugamushi-Fieber gilt als eine der vernachlässigten Krankheiten. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von etwa einer Million Fälle pro Jahr ausgeht, wird relativ wenig am Erreger der Krankheit geforscht.

