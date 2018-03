Gießen/Marburg. Acht ehemalige Mitarbeiter des Uni-Klinikums Gießen-Marburg (UKGM) klagen derzeit vor dem Arbeitsgericht in Gießen. Doch ihr Fall könnte Folgen für alle über 9000 Beschäftigten an den beiden Standorten haben. In den Verfahren geht es (...)