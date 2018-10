Von Mark Adel

Der Schwerkraft getrotzt

Downhill 170 Mountainbiker stürzen sich in Kleingladenbach ins Tal

Breidenbach-Kleingladenbach Bergab über Stock und Stein, oft auch durch die Luft – und das ganze in einem mörderisch anmutenden Tempo: 170 Mountainbiker haben sich am Sonntag in Kleingladenbach ins Tal gestürzt.

