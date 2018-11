Von Sascha Valentin

Der Star hat’s nicht mehr so leicht

Naturschutz Fassadenversiegelung und Insektenmangel bedrohen den Vogel des Jahres

Dautphetal-Friedensdorf Für ein paar Wochen noch ist der Star „Vogel des Jahres“. Was ihn auszeichnet und warum er gewählt wurde, hat Martin Hormann, Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte in Frankfurt, in einem Vortrag in Friedensdorf erklärt.

