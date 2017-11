Der neue Kombacher Kalender ist fertig

Biedenkopf-Kombach Die Dorfgemeinschaft „750 Jahre Kombach“ hat ihren Kalender für 2018 fertig. Der Verkauf startet am Montag, 13. November. Schon zum dritten Mal bringt die Dorfgemeinschaft ihren eigenen Kalender heraus. Das Thema für 2018 lautet „Bilder aus den letzten sechs Jahrzehnten“. Auf den Kalenderblättern finden sich unter anderem Aufnahmen vom letzten großen Dorfjubiläum: 1968 feierten die Kombacher das 700-jährige Bestehen ihres Dorfes. Diese Bilder passen im kommenden Jahr gut: Denn im Mai 2018 steht mit der 750-Jahr-Feier das nächte große Jubiläum in Kombach an. Auf vielen weiteren Kalenderblättern geht es im Jahr 2018 um das Thema Schule und Schulzeit. Zu sehen sind Bilder von Ski- und Schlittenausflügen der Schulkinder, von Konfirmanden und Schulanfängern. Aber auch Kombacher Traditionen werden gezeigt.

