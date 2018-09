Die Bauarbeiten liegen vollkommen im Plan

In der Ortsbeiratssitzung von Steinperf war das Gerücht aufgekommen, dass es eine vierwöchige Verzögerung gebe. Bereits seit Dienstag dieser Woche werde die Asphalttragschicht eingebaut. Als weitere große Schritte folgen der Einbau der weiteren Asphaltschichten und das Herstellen der neuen Bankette am Straßenrand. „Geplant war, bis Mitte Oktober diesen Abschnitt fertig saniert zu haben. Diesen Zeitplan werden wir nach aktuellem Stand der Dinge auch sehr gut einhalten können“, so Lecher.

Aktuell ist geplant, am 8. Oktober die Baustellenverkehrsführung auf den Bauabschnitt zwischen Steinperf und Obereisenhausen umzustellen. Dann wäre die Strecke zwischen Bottenhorn und Steinperf wieder befahrbar. Bis Anfang November soll dann die Sanierung des Abschnitts zwischen Steinperf und Obereisenhausen abgeschlossen sein.