Die Baustelle macht Fortschritte

ARBEIT 100 Tonnen Beton für die Fundamente des Traggerüsts der Weidenhäuser Brücke

Marburg In der vierten Woche der Arbeiten an der Weidenhäuser Brücke sind bereits 50 Tonnen Beton verbaut. Die gleiche Menge wird nun noch an der Ostseite fällig.

Copyright © mittelhessen.de 2018