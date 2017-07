Von Peter Piplies

Die Heimat in Ruhe von oben genießen

Segelflug Luftsportgemeinschaft Bottenhorn bietet Kindern ein besonderes Ferienerlebnis

Bad Endbach-Bottenhorn Die Welt wie ein Vogel von oben sehen. Das bieten die engagierten Segelflieger der Luftsportgemeinschaft Bottenhorn regelmäßig den Ferienspielkindern an. In diesem Sommer brauchte es allerdings drei Anläufe, um mit einem Flugzeug in die Luft zu gehen.

