Die Hochwasserlage entspannt sich

Von Edgar Meistrell

Wetter Einige Straßen sind noch gesperrt / Rückhaltebecken an der Salzböde erstmals fast komplett gefüllt

Marburg-Biedenkopf Die Hochwasserlage an der Lahn und ihren Zuflüssen entspannt sich weiter. Nachdem am Pegel Marburg der Höchstwert von rund 4,73 am frühen Donnerstagmorgen gemessen wurde, sinkt der Wasserstand wieder.