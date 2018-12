Von Michael Tietz

Die Kernstadt will weiter wachsen

PLANUNG Im Baugebiet „Lammerich“ könnten zunächst bis zu 36 Grundstücke entstehen

Gladenbach Am südlichen Ortsrand von Gladenbach entsteht neuer Wohnraum. In einem ersten Schritt sollen im Baugebiet „Lammerich“ bis zu 36 Grundstücke ausgewiesen werden. Die konkreten Planungen dafür laufen jetzt an.

