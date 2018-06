Die Krone bleibt in Mornshausen

Fotostrecke So lief die Wahl der Kirschenkönigin 2018

Es ist genau 19.56 Uhr, als der Musikverein Gladenbach, die Ehrengäste und der Spielmannszug in das Festzelt einmarschieren. Als „das wichtigste Event des Gladenbacher Kirschenmarktes“ kündigt Moderator Lutz Riemenschneider die bevorstehende Wahl der Kirschenkönigin an. Davon, dass sich zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Hundert Besucher eingefunden haben, lässt er sich die gute Laune nicht verderben. Muss er auch nicht, denn im Lauf des Abends werden es noch mehr, schätzungsweise so viele wie beim Public Viewing zwei Tage zuvor.

„Bleibt bitte fair“, bittet Lutz Riemenschneider, „keine Vuvuzelas und keine Tröten“

Ehe die beiden Kandidatinnen Ann-Marie Runzheimer und Melanie Czakainski erstmals über den Laufsteg schreiten, darf zuvor noch einmal die scheidende Kirschenkönigin Daniela II. im Jubel baden. Das sogar mit einem Hintergedanken: So kann Riemenschneider demonstrieren, wie in diesem Jahr der Jubel gemessen wird, die traditionell wesentlichste Möglichkeit für die Kandidatinnen, Punkte zu sammeln. Erstmals gibt nicht die höchste Lautstärke den Ausschlag. Stattdessen werden Jubel, Schreie, und Klatschen 15 Sekunden lang gemessen und daraus ein Durchschnittwert ermittelt. „Das ist viel, viel fairer“, ist Riemenschneider überzeugt.

Ann-Marie Runzheimer ist sichtlicht angespannt, als sie um 20.21 Uhr zum ersten Mal in einem tief geschnittenen, blauen Kleid über den Laufsteg geht. Melanie Czakainski, die ihre Haare an diesem Abend hochgesteckt trägt, wirkt wesentlich lockerer.

Den Vorsprung, den die 21-jährige Mornshäuserin hier gewinnt, ist dennoch beträchtlich: Mit 98,8 Punkten liegt sie nach der Messung vor der 24-Jährigen aus Weidenhausen, die durchschnittlich 94,1 Dezibel – sprich Punkte – holt.

Schlechter läuft es für die spätere Gewinnerin dagegen bei einem Schätzspiel. Wie viel die Kirschen wiegen, die man ihnen in einem durchsichtigen Plastikgefäß in die Hand drückt, sollen sie zusammen mit ihren Prinzen schätzen. Ann-Marie Runzheimer und ihr Prinz Harry Köhn liegen mit 2800 Gramm viel zu hoch, was ihr nur einen, ihrer Konkurrentin dagegen drei Punkte beschert.

Weiter geht’s am Glücksrad. Lutz Riemenschneider kann sich mit dem Satz „Prinz Harry kommt“ eine Anspielung auf den britischen Thronfolger nicht verkneifen, als der über den Steg zum Glücksrad schlendert. Mehr als 30 Sekunden dreht sich das Rad, ehe es bei der „3“ stehen bleibt. Kein schlechter Wert.

Melanies Prinz Lukas Pfeiffer wirkt nicht weniger kräftig, als er dem Rad Schwung verleiht. „Ein Kreuz wie eine deutsche Eiche“ bescheinigt Riemenschneider ihm. Das Unglück, das es an diesem Rad in Form mickriger „Einsen“ schon gegeben hat, bleibt aus, jedoch auch ein Beitrag zur notwendigen Aufholjagd: Lukas Pfeiffer holt eine „2“ für die Verfolgerin. Hauptamtsleiterin Bianka Möller-Balzer ist es nach einem weiteren Stück des Gladenbacher Spielmannszugs vorbehalten, die Ergebnisse des Televotings in einem verschlossenen Umschlag zur Bühne zu bringen. Bis 18 Uhr hatten die Unterstützer für „ihre“ Königin anrufen können. „Das ist eine Wahl aus dem Volk“, ruft Lutz Riemenschneider euphorisch in die Menge. Ein Anteil von 62 Prozent der Stimmen am Telefon beschert der 21-jährigen Mornshäuserin weitere drei Punkte, der 24-jährigen aus Weidenhausen nur einen einzigen.

Melanie Czankainski kann auch bei der zweiten Messung der Lautstärke nicht mehr aufholen

Nach einem weiteren „Catwalk“ steht die zweite Lautstärkemessung an – und damit die letzte Möglichkeit, noch Punkte zu holen. Wer mitgerecht hat, weiß zu diesem Zeitpunkt: Melanie Czakainski müsste dieses Mal im Schnitt 5,7 Dezibel mehr einsammeln als ihr Konkurrentin. „Bleibt bitte fair“, bittet Riemenschneider vor dieser wichtigen Entscheidung, „keine Vuvuzelas und Tröten“. Die waren nämlich bei Ann-Maries erstem Gang laut geworden.

Doch offensichtlich braucht es keine Hilfsmittel, damit sie erneut die Nase vorn hat – wenn auch dieses Mal nur knapp mit 98,9 zu 98,2. Dann geht es Schlag auf Schlag. Kurz nach 21 Uhr dankt Bürgermeister Peter Kremer Daniela Schneider mit einem Blumenstrauß für ihr Engagement. Tränen fließen. Vier Minuten später erhält Melanie eine Schärpe. Ann-Marie I. und ihr Prinz Harry schreiten unter dem Jubel der Zuschauer in ihren neuen Gewändern über den Steg zum Ausgang.