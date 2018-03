VON SASCHA VALENTIN

"Die Leute sind auf Frühling gepolt"

MARKT Blumenpracht lockt Hunderte Besucher

Gladenbach. Gehüllt in ein buntes Kleid aus Blüten hat der Marktbrunnen in Gladenbach am Samstag wieder zahlreiche Besucher angelockt. Gewerbeverein und Gärtnerei Kurz hatten zum Start in den Frühling zum Blumenmarkt eingeladen.

