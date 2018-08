Von Hartmut Bünger

Die Steine sind wieder am richtigen Platz

Abmarkung Rund 70 Besucher verfolgen am dritten Frühstücksplatz die Übergabe der Urkunden

Biedenkopf Das ist Stefanie Flecke nicht gewohnt. Wenn es sonst darum geht, Grenzen abzumarken, steht sie beim offiziellen Abschlusstermin allein in Feld und Flur. Am Samstag dagegen wollten rund 70 Grenzgänger – plus Musikanten – am dritten Frühstücksplatz dabei sein.

