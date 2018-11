Von Mark Adel

Die alte Schule hat Priorität

Ortsbeirat Fassade soll mit Mitteln der Hessenkasse saniert werden

Breidenbach-Achenbach In den nächsten Jahren steckt die Gemeinde Geld ins Bürgerhaus, in die alte Schule und in die Friedhofskapelle. Das Geld stammt teilweise aus der Hessenkasse.

Copyright © mittelhessen.de 2018