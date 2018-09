Polizeibericht

Diebe ketten Generator am Baum an

Dautphetal-Dautphe/Holzhausen Ein Notstromaggregat, das nach der Hinterland-Rallye in in Dautphe gestohlen worden war, ist auf seltsame Weise wieder aufgetaucht. Eine Spaziergängerin entdeckte das Gerät, das in Holzhausen an einen Baum gekettet war.

