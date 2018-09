Diebe klauen 100 Eis am Stiel

Diebe haben in Stadtallendorf 100 Eis am Stiel geklaut - und dabei hohen Sachschaden angerichtet. (Symbolfoto: sigrid rossmann /pixelio.de)

Stadtallendorf Diebe haben in Stadtallendorf für die letzten knackig heißen Tage dieses Jahres vorgesorgt: In einer Gesamtschule klauten sie Eis am Stiel.