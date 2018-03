Diensthunde packen kräftig zu

Etwa 80 historische Fahrzeuge hat der Verein in seiner Sammlung, die immer wieder die Besucher begei­stern und auch schon in Filmen zu sehen waren. Beuth freute sich, die Ausstellung nun auch zum ersten Mal besucht zu haben "und ein weiteres Stück Polizeigeschichte übergeben zu können". Der Innenminister lobte die herausragende Leistung des Vereins mit seinem Vorsitzenden Hans-Heinrich Menche, denn "nicht alle Fahrzeuge, die Sie bekommen, sind in einem Zustand, dass man sie gleich zeigen kann". Viele Stunden Arbeit steckten hinter der Restaurierung. Und auch der Wasserwerfer habe Gebrauchsspuren. Diese zeigten, so Beuth, dass es leider manchmal nötig sei, das Gewaltmonopol des Staates mit einem solch "martialischen Fahrzeug" durchzusetzen. Bei dem kürzlich außer Dienst gestellten Wasserwerfer handelt es sich um einen 26,3 Tonnen schweren Mercedes aus dem Jahr 1987 mit einem Wassertank von 9000 Litern, von denen 2200 Liter in der Minute bis zu 65 Meter weit abgegeben werden können. 169 PS sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 105 Stundenkilometern.

Auch die Landrätin macht bei den Vorführungen der Einsatzkräfte mit

Auch Marburgs Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD) hob die Vereinsleistung hervor. Er freue sich besonders, dass immer wieder so viele Menschen von jung bis alt kämen, wenn das Museum seine Pforten öffne. "Denn das ist die wirkliche Auszeichnung für die Arbeit." Die Besucher sollten ihr Kommen nicht betreuen, das Wetter hielt und neben den Oldtimern gab es jede Menge weiterer Attraktionen. Selbstverständlich kam dabei der neue Wasserwerfer zum Einsatz, nicht jeder blieb dabei trocken.

Für die Kleinen war sicher die Fahrt im Beiwagen des historischen Polizeimotorrads ein absoluter Höhepunkt. Für sie sorgte auch das Deutsche Rote Kreuz mit einem Schminktisch. Einiges aus ihrem Alltag demonstrierten die Polizeireiter und -reiterinnen, und beeindruckend war die Vorführung der Polizeihundestaffel Marburg. Die Hunde zeigten Gehorsam, wie Drogen gefunden und wie flüchtige Straftäter gestellt werden. In diesem Zusammenhang bewies auch Landrätin Kirsten Fründt (SPD) Nehmerqualitäten, als sie von einem bewaffneten Mann "entführt" wurde. Für die Befreiung der Politikerin sorgte ebenfalls die Hundestaffel, die dem "Bösen" keine Chance ließ.