Diese Grundschüler sind „Klasse!“

Eine Kiste randvoll mit pfiffigen Fragen hatten die Kinder für Redakteur Christian Röder vorbereitet, der am Donnerstag in der Schule vorbeischaute und Rede und Antwort stand. Eine willkommene Zeit des Durchatmens für die Kleinen, hatten sie doch kurz zuvor einen Grammatiktest geschrieben.

Natürlich ging es bei den Fragen um Handwerkliches: Welche Ausrüstung Reporter dabei haben? Ob man Spaß am Schreiben haben muss? Und wie „die Zeitung“ an Informationen kommt?

Die Schüler wollten aber auch alles rund um die Höhepunkte und besonderen Momente des Blattmachens erfahren: Welche Berühmtheiten und Stars man treffe? Was der gefährlichste Einsatz war und was der schwierigste? Und worüber man gerne einmal schreiben würde?

In den vergangenen Wochen war der Hinterländer Anzeiger täglicher Begleiter der Schulkinder im Unterricht. Das Rascheln von Zeitungsseiten bestimmte die Schulstunden von Grundschullehrerin Renate Huboi-Schmidt. Da wurden Leitartikel ausgeschnitten, Bilder gesucht, Textarten bestimmt, Nachrichten gelesen – und Lieblingsartikel gefunden.

Besonders interessieren sich die 27 Viertklässler für kurze, bunte Nachrichten aus aller Welt („die kann man schnell mal so nebenbei lesen“) und die beiden lokalen Bücher („da stehen die Nachrichten aus meinem Heimatort drin“).

Renate Huboi-Schmidt spricht von einer „tollen Begegnung mit der Zeitung für die Schüler“

Gerade in Zeiten von Fake News- und Lügenpresse-Vorwürfen ist es für uns Zeitungsmacher wichtig, dem Nachwuchs zu zeigen, wer überhaupt die Akteure in den Redaktionen sind und den Schülern zu erklären, wie eine Tageszeitung entsteht, wie Informationen verarbeitet werden und wie wichtig die Trennung von Nachricht und Meinung in der täglichen Arbeit ist.

Lehrerin Renate Huboi-Schmidt hat schon einmal an dem Schulprojekt „Klasse! Kids“ teilgenommen und wollte nun auch ihren diesjährigen Viertklässlern die Begeisterung fürs Zeitungslesen vermitteln.

„Zwar bekommen noch viele der Eltern eine Tageszeitung nach Hause, allerdings hatten viele Schüler vor dem Projekt noch gar nicht reingeschaut“, sagte Renate Huboi-Schmidt. Viele kennen den Hinterländer Anzeiger aber auch durch seine Präsenz im Internet unter www.mittelhessen.de. Das Schöne: „Viele wollten die Zeitung auch mit nach Hause nehmen und daheim weiterlesen“, freut sich die Pädagogin. Für sie ist das Projekt eine „tolle Begegnung mit der Zeitung für die Schüler“.

Am Ende posierten die Jungen und Mädchen dann für ein Abschiedsfoto. „Kommt das auch in die Zeitung?“, fragte ein Schüler. Sie sehen es über diesem Artikel.