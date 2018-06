Dieser Bus verbindet die Dautphetaler

Um kurz vor 8 Uhr an jenem Donnerstagmorgen dreht Dieter Mann den Schlüssel im Zündschloss um. Der Kleinbus erwacht zum Leben. Gemächlich lenkt der 65-jährige Rentner den Mercedes-Bus von seinem Parkplatz in Dautphes Einkaufs- und Geschäftszentrum und steuert in Richtung Silberg. Im Radio dudelt der Sender hr4 leise vor sich hin. Udo Jürgens singt: „Das wünsch' ich dir“.

Zuvor hat er den Schlüssel im Rathaus bei Uwe Kamm abgeholt. Dort wird der Buchenauer ihn am frühen Nachmittag auch wieder abliefern, damit ihn sich am darauffolgenden Fahrtag der nächste Bürgerbusfahrer abholen kann und wiederum seine Touren fahren kann.

Bürgermeister Bernd Schmidt hätte sich vor allem zum Start „etwas mehr Euphorie“ gewünscht

Der Bürgerbus Dautphetal ist am 18. Dezember vergangenen Jahres gestartet. Der erste Tag: ein Reinfall. In der Nacht auf den Montag hatte es heftig geschneit. Wer nicht raus musste, blieb an jenem Wintertag lieber zuhause im Warmen. Folgerichtig nutzte am ersten Tag kein einziger Fahrgast das erste umgesetzte Projekt aus dem Dorfentwicklungsprogramm Ikek (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept).

Das hat sich mittlerweile gebessert, weiß Bürgermeister Bernd Schmidt (FW). Obwohl immer noch nicht so viele Leute mitfahren, wie es der Rathauschef gerne hätte. „Gerade am Anfang hätte ich mir etwas mehr Euphorie gewünscht“, sagt er. Aus anderen Bürgerbus-Kommunen weiß der Verwaltungschef, dass „Startschwierigkeiten“ keine Seltenheit bei solchen Initiativen sind. „Wir lassen uns nicht entmutigen“ sagt er. „Denn einfacher und besser als mit unserem Bürgerbus kann man nicht zum Arzt, zum Einkaufen, zum Öffentlichen Personennahverkehr hinkommen“, findet er.

Dieter Mann, der Bürgerbusfahrer aus Buchenau, hat nun noch neun Minuten Zeit. In denen muss er von Dautphe bis nach Silberg. Denn dort ist um 8.08 Uhr Abfahrt vom Dorfgemeinschaftshaus. „Der Fahrplan ist aber großzügig“, erzählt er. Bislang haben er und seine elf Kollegen noch keine Probleme gehabt, ihn einzuhalten.

Die hohe Anzahl an ehrenamtlichen Fahrern freut sowohl Bürgermeister Schmidt als auch die beiden sogenannten Fahrdienstleiter Holm Gerlach und Rudi Kohlberger. Das Duo ist seit Anfang an mit im Boot und hat die vier Routen durch alle Dautphetaler Ortsteile ausgetüftelt.

„Es geht nicht nur darum, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.“ Das hat das Duo im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, als der Bus noch gar nicht rollte; im Sommer vergangenen Jahres. Sie waren mit dem Ziel angetreten, dass die Fahrgäste den Bus auch als Treffpunkt nutzen, miteinander schwätzen, Neuigkeiten austauschen, einfach mal raus kommen.

Das ist eingetroffen, wie ein Blick aus der Frontscheibe des Kleinbusses in Silberg zeigt. Dort warten an jenem Donnerstagmorgen bereits Helga Schmidt (78) und Christel Junker (76). Die beiden Seniorinnen sind ins Gespräch vertieft, ihre Gesichter strahlen, als Dieter Mann im Bürgerbus um die Ecke biegt.

Mann stoppt, drückt mit der rechten Hand auf eine Taste in der Mittelkonsole und die hintere Schiebetür des Busses gleitet auf. „Guten Morgen, die Damen“, begrüßt er die beiden Silbergerinnen. „Alles einsteigen!“ Überwiegend sind die Fahrgäste weiblich, weiß Mann mittlerweile.

Die Fahrer stehen hinter der Initiative – auch wenn sie mal mit leerem Bus unterwegs sind

Bürgermeister Bernd Schmidt ist glücklich über das ehrenamtliche Engagement von Mann, Kohlberger, Gerlach und Co. „Auch wenn sie mal mit einem leeren Bus unterwegs sind, sind sie trotzdem noch aktiv dabei und stehen hinter der Initiative“, sagt er. „Ihnen gilt mein größter Dank.“ Es sei eine tolle Sache, dass man so viele Menschen gefunden habe, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. „Ohne sie wäre das Projekt nicht möglich.“

Am Montag und Donnerstag einer jeden Woche finden jeweils zwei Touren mit Hin- und Rückfahrt statt. Jeder der zwölf Ortsteile wird ein Mal wöchentlich angefahren. Endstation der Routen sind jeweils die Einkaufsmöglichkeiten in Dautphe und das Rathaus, aber auch die Arztpraxen werden angefahren. Wohlgemerkt, die Beförderung ist kostenfrei.

Im Bus ist die Stimmung gut. Stimmengewirr. Helga Schmidt und Christel Junker erzählen, was sie heute alles vorhaben. Junker war bereits am Vortag mit dem Bürgerbus unterwegs. Der kam extra für sie. Die 76-Jährige hatte einen Arzttermin. Dann bietet die Gemeinde an jedem Mittwoch die sogenannten Praxisfahrten an. Hilfsbedürftige Personen werden dann nach Anmeldung direkt vor der Haustür abgeholt und zu ihrem Arzt gefahren.

„Ohne Bürgerbus müsste sich meine Tochter extra freinehmen und mich fahren oder ich müsste lange Wartezeiten in Kauf nehmen“, sagt sie. Der Bürgerbus, für Junker „eine sehr große Erleichterung“. Am heutigen Tag muss sie aufs Bürgermeisteramt. Anschließend wird sie noch ein wenig durch das Einkaufs- und Geschäftszentrum bummeln.

Ähnlich Helga Schmidt. Die 78-Jährige hat einen Fußpflegetermin. „Dann erledige ich Geschäfte, kaufe ein, gehe zur Bank. Am schönsten ist, dass ich bis vor die Haustür gefahren werde, wenn ich groß eingekauft habe“, freut sich die Silbergerin. Nahezu jede Woche ist sie mit dem Bürgerbus unterwegs.

Auch die soziale Komponente spielt mit. „Ich hab hier schon Freundinnen getroffen oder wir haben uns einen schönen Morgen im Café gemacht“, erzählt Helga Schmidt. Seit sie kein Auto mehr fährt, war auch sie immer darauf angewiesen, Familienmitglieder zu fragen, ob die sie mal in den Nachbarort fahren. „Mit dem Bürgerbus bin ich noch selbstständiger und mobiler. Ich finde das eine tolle Sache!“

„Eine tolle Sache“ – das sagt auch der ehrenamtliche Fahrer an diesem Tag zu dem Projekt. Schon als Dieter Mann das erste Mal gelesen hatte, dass Fahrer gesucht werden, hat er sich gemeldet. „Da ich jetzt Pensionär bin und Zeit habe, wollte ich Menschen, die nicht mehr so mobil sind, unterstützen.“ Das große Fahrzeug – kein Problem für den Buchenauer. „Wir sind fast 20 Jahre VW Bully gefahren, deshalb hat das gleich gepasst“, sagt er schmunzelnd.

Die Route über Herzhausen und Holzhausen ist immer etwas ruhiger

Im Dautphetaler Ortsteil Mornshausen, den Dieter Mann natürlich um 8.19 Uhr – wie es der Fahrplan vorgibt – erreicht, steigt der 81-jährige Manfred Schumann hinzu. Er steigt über den automatisch ausfahrenden Tritt ins Innere des Busses, begrüßt die anderen Insassen und hebt seinen kleinen Einkaufstrolley hinein. Besonders im Winter ist er häufig mit dem Bürgerbus unterwegs, erzählt er. Auch er spricht von einer „feinen Sache“.

So rollt der Bus weiter. Es geht noch nach Friedensdorf und dann nach Dautphe. Dort verabschiedet sich das Fahrgasttrio vorerst. In knapp eineinhalb Stunden werden sie wieder mit dem Bürgerbus nach Hause zurückfahren. Auf Dieter Mann wartet nun die zweite Route des Tages. Die führt ihn über Herz- und Holzhausen. Fahrgäste gibt es diesmal nicht. „Die ist immer etwas ruhiger“, sagt er. Er blickt in die Fahrtenliste. In der vorigen Woche gab es hier einen Fahrgast.

Um kurz vor 11 Uhr hat Dieter Mann Mittagspause. Er parkt den Kleinbus im Einkaufs- und Geschäftszentrum. Dann schlendert er in Richtung Café. Als er zurückkehrt, ist Christel Junker bereits da. Man schwätzt ein wenig, dann stößt auch Helga Schmidt hinzu.

Beide haben eingekauft und freuen sich nun wieder mit Dieter Mann zurückzufahren. Alle sehen zufrieden aus. Man merkt: Der Bürgerbus Dautphetal verbindet nicht nur die Ortsteile, sondern vor allem auch die Menschen miteinander.