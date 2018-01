Von Michael Tietz

Discounter setzen zum Endspurt an

WIRTSCHAFT Lidl und Aldi wollen im Februar und März ihre neuen Märkte in Gladenbach eröffnen

Gladenbach Der Innenausbau läuft auf vollen Touren, die neuen Parkplätze werden hergerichtet: Auf den beiden Discounter-Großbaustellen in Gladenbach setzen die Firmen zum Endspurt an. Lidl will Ende Februar eröffnen, bei Aldi ist der Verkaufsstart für März geplant.

