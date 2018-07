Von Christian Röder

Drei Bands rocken zum Auftakt

STADTFEST Silent Seven, London Ahead und Paul Simpson Project spielen in Biedenkopf

Biedenkopf Naturschauspiel am Himmel, Musikfeuerwerk am Boden: Die Bands Silent Seven, London Ahead und das Paul Simpson Project haben am ersten Abend des Biedenkopfer Stadtfestes die Gäste auf den Marktplatz gelockt.

