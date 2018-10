Von Christian Röder

Eigene "Maria Stuart" für Biedenkopf

KULTUR Landestheater plant besonderes Angebot für Aufführungen im Hinterland

Biedenkopf/Marburg Für ihre Gastspiele in Biedenkopf bieten die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters ein besonderes Schmankerl an: In Publikumsgesprächen können die Zuschauer einen exklusiven Einblick in die Aufführungen erhalten.

