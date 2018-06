Von Brigitte Koischwitz

Ein Sommer, wie er früher einmal war

LANDLEBEN Brigitte Koischwitz freut sich auf die heißen Tage

Ich will es nicht zu früh beschreien, aber dieser Sommer scheint mal seiner Jahreszeit gerecht zu werden und sich zu einem Sommer zu entwickeln, wie wir meinen, sie in fröhlichen Kindertagen erlebt zu haben. Ich weiß noch ganz deutlich, wie wir nahtlos nur barfüßig gelaufen sind. Nicht etwa deshalb, weil es keine Schuhe gab, nein, es war durchgehend warm. Da ich an der Havel groß geworden bin, war Badevergnügen ohne Ende angesagt, denn unsere Gartenmauer grenzte direkt ans Wasser.

