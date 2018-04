Von Uwe Badouin

Ein rabenschwarzer Geschlechterkampf

PREMIERE Theaterlabor zeigt „Blaubart – Hoffnung der Frauen“

Marburg Am Hessischen Landestheater sind inzwischen drei Laien-Ensembles angesiedelt, die in den kommenden Tagen eigene Produktionen auf die Bühne bringen. Das Theaterlabor macht am heutigen Samstag den Anfang mit „Blaubart“.

