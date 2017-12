Von Michael Tietz

Ein stimmungsvoller Abend in Gladenbach

AKTION „Einkauf bei Kerzenschein“ sorgt für eine volle Innenstadt

Gladenbach Stimmungsvoller hätte der Start in die Adventszeit in Gladenbach gar nicht ausfallen können. Zur 14. Auflage der Aktion „Einkauf bei Kerzenschein“ strömten viele Schaulustige in die Innenstadt und genossen trotz der Kälte die vielfältigen Angebote und den Lichterglanz.

