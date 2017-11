Von Christian Röder

Ein wunderbarer Misanthrop

THEATERKRITIK Kultur- und Veranstaltungsring zeigt der „Der Weltverbesserer“ in Biedenkopf

Biedenkopf Umjubelt war Thomas Bernhards „Der Weltverbesserer“ bei seiner Premiere am hessischen Landestheater in Marburg. In Biedenkopf hat die Produktion von Armin Beutel gut zwei Monate nach seiner Uraufführung ebenfalls überzeugt – auch oder vielleicht weil es harter Stoff ist.

